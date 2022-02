Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220222 - 0199 Frankfurt-Ostend: 26-Jähriger beraubt - Frankfurter Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ro) Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (19. Februar 2022) raubte ein Unbekannter unter Einsatz eines Pfeffersprays das Handy eines 26-Jährigen im Ostend und flüchtete in Begleitung eines weiteren Mannes. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 04.10 Uhr sprach ein 26-jähriger Mann eine Streife des 5. Polizeireviers in der Pfingstweidstraße an und äußerte, kurz zuvor beraubt worden zu sein. Seinen Angaben zufolge habe er an der Ecke Pfingstweidstraße / Friedberger Anlage telefoniert, als sich ihm zwei Unbekannte näherten. Nachdem einer der Männer zunächst in französischer Sprache nach dem Weg gefragt habe, soll dieser ihm kurz darauf unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sein Handy, ein Iphone 12, aus der Hand gerissen haben. Gemeinsam mit seinem ebenfalls unbekannten Begleiter soll der Aggressor dann zu Fuß in die Grünanlage "Friedberger Anlage" gerannt sein, wo beiden Männern trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen die Flucht gelang.

Personenbeschreibungen:

Angreifer: männlich, etwa 190 cm groß, circa 25 Jahre alt, schmale Statur, lockige und schwarze Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und Jeans

Begleiter: männlich, etwa 160 cm groß, circa 20 bis 30 Jahre alt, schwarze Jacke der Marke "Alpha Industries", schwarze Hose, weiße Socken der Marke "Adidas", grüne Schuhe

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat und/oder den beiden Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-51499 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell