Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220222 - 0197 Frankfurt-Innenstadt: Mit Waffe gedroht

Frankfurt (ots)

(fue) Am späten Nachmittag des 21. Februar 2022 wurde ein 40-jähriger Wohnsitzloser in einer Übernachtungsstätte am Eschenheimer Tor wegen seines renitenten Verhaltens abgewiesen.

Gegen 22.25 Uhr kehrte er in die Einrichtung zurück, zog eine Pistole hinter seinem Rücken hervor und bedrohte mit den Worten "Ich schieße dich!" [sic] drei Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung und zwei Rettungssanitäter, die sich in anderer Sache vor Ort befanden. Ein Zeuge warf daraufhin einen Mülleimer auf den 40-Jährigen, der daraufhin aus seinem Rollstuhl fiel und die Waffe verlor. Der Mann wurde anschließend bis zum Eintreffen der Polizei von den Sicherheitsmitarbeitern festgehalten.

Wie sich dann zeigte, handelte es sich bei der Pistole um ein Softairmodell. Das Magazin war leer, der Tatverdächtige führte keine Munition mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell