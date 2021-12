Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

Frau verletzt Mann mit Messer

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.12.2021) wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz in Lübeck Kücknitz alarmiert. Dort benötigte ein Mann aufgrund einer Stichverletzung dringend Hilfe. Der 26-Jährige musste im weiteren Verlauf schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde ihm die Stichverletzung im Rahmen eines Streites mit einer Frau zugefügt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 02:10 Uhr ging bei der Polizeileitstelle der Notruf ein, dass in der Straße Luisenhof eine Person mit einem Messer angegriffen worden wäre. Mehrere Funkstreifenwagen suchten daraufhin den Einsatzort auf. Vor Ort konnte ein 26-jähriger geschädigter Mann angetroffen werden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den schwer verletzen Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar zuvor mit einer stark alkoholisierten Frau in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft in Streit geriet. Die Frau konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die 18-Jährige steht im Verdacht, dem 26-jährigen die Verletzungen im Rahmen einer Auseinandersetzung mittels eines Messers zugefügt zu haben. Gegen Sie wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell