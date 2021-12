Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Schlutup

Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes: Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht zu Samstag (25.12.2021) ist ein 25-jähriger Mann in Lübeck Schlutup durch Messerstiche schwer verletzt worden. Noch vor Ort konnte die Polizei einen 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Lübecker Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gegen 03:50 Uhr wurden die Polizeibeamten des 3. Polizeireviers zunächst aufgrund von Streitigkeiten in den Brinkweg alarmiert. In dem dortigen Mehrfamilienhaus trafen Sie auf einen stark blutenden Mann. Dieser wies mehrere Stichverletzungen am Körper auf und brach vor Ort schwer verletzt zusammen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen die Polizisten die Erstversorgung. Unter Begleitung eines Notarztes wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte noch in Tatortnähe ein 33-jähriger Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, dem 25-jährigen Geschädigten die Verletzungen zugefügt zu haben. Gegen ihn ermitteln die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Lübecker Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Klärung der näheren Hintergründe ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft noch am Sonntag (26.12.2021) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der in Lübeck lebende Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Lübeck verbracht.

