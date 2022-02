Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220222 - 0198 Frankfurt-Westend: Smartphone entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 21-jährige Frau war am Montag, den 21. Februar 2022, gegen 18.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Kettenhofweg. Dabei hörte sie über einen Kopfhörer Musik, der über Bluetooth mit ihrem Smartphone verbunden war.

In Höhe des Anwesens Nummer 5 trat ein ihr unbekannter Mann an sie heran und fragte in aggressiver Art nach dem Bahnhof. Dabei trat er unmittelbar vor die Frau. Die 21-Jährige entfernte sich von dem Unbekannten und auch dieser setzte seinen Weg fort. Nun musste die Geschädigte feststellen, dass die Verbindung ihres Kopfhörers mit dem Smartphone abriss. Als sie nachschaute, musste sie feststellen, dass ihr Smartphone, ein weißes iPhone 12 Pro Max, im Wert von rund 1.100 EUR, aus der linken Außentasche ihrer Jacke gestohlen worden war.

Täterbeschreibung:

20-26 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Dunkle Hautfarbe, schlank, kurze, schwarze Haare, sprach Deutsch mit starkem Akzent. Komplett schwarz gekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell