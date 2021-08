Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Grundschule - Bürger reagierten couragiert - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Dienstagabend (10.08.2021) wurde ein 30-Jähriger bei einem Einbruch in die Grundschule in Bad Laasphe erwischt.

Aufmerksame Nachbarn hörten das Klirren von Glasscheiben und umstellten daraufhin das Gebäude. Als der polizeibekannte Täter durch eine Fensterscheibe flüchten wollte, reagierten die Zeugen couragiert. Sie hielten den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest.

Der 30-Jährige wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell