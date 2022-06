Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall beim Wenden

Rottweil (ots)

Zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro kam es am Montagnachmittag in der Schramberger Straße. Dort wollte gegen 17 Uhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer, der Richtung Neutorstraße fuhr, umdrehen. Als er wieder rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße einbog, prallte er gegen den Audi eines 91-Jährigen, der angefahren kam. Der Audi wurde bei dem Unfall vorne rechts und der Skoda hinten links beschädigt. Verletzt wurde niemand.

