POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Verlorene Radkappe führt zu Auffahrunfall

Deißlingen (ots)

Weil ein Autofahrer am Montagnachmittag auf der B 27 zwischen Deißlingen und Lauffen eine Radkappe verloren hat, kam es in der späteren Folge zu einem Auffahrunfall. Der Zwischenfall passierte gegen 17 Uhr, als von einem Kleinwagen, der auf der Beschleunigungsspur einfädelte, die Radkappe absprang und auf die Fahrbahn rollte. Ein 34-jähriger Kurierfahrer, der dort unterwegs war, bemerkte dies und bremste seinen Sprinter stark ab. Dies brachte einen hinterherfahrenden Toyota-Fahrer, der zu wenig Abstand hatte, in die Bredouille. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte deswegen ins Heck des Transporters. Bei dem Aufprall entstand an den beiden Fahrzeugen Blechschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt. Verletzte gab es nicht.

