Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Landstuhl (ots)

In der Hauptstraße kommt es am Vormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Beim Ausfahren vom Parkplatz am "alten Krankenhaus" stößt eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin mit einem Radfahrer zusammen, welcher den dortigen Gehweg unzulässig mit seinem Mountainbike entgegengesetzt der Fahrtrichtung benutzt. Der 37-jährige Radfahrer kommt mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden. Zeugen welche weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu melden. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell