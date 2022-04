Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diesel abgezapft

Ramstein-Miesenbach (ots)

Knapp 300 Liter Diesel haben Unbekannte am Wochenende in der Rudolf-Diesel-Straße aus einem Lkw abgezapft. Die Diebe öffnen den Tankverschluss und pumpen den Kraftstoff aus dem Tank. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesamtschaden mindestens 600 Euro beträgt. Die Polizei Landstuhl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen im Industriegebiet "Westrich" verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell