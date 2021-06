Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter hat Drogen und Waffen dabei

Weil am Rhein (ots)

Ein mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesuchter 33-Jähriger konnte bei der Ausreise aus Deutschland festgenommen werden. Der Zoll fand bei ihm zusätzlich eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel. Durch die Bundespolizei wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagvormittag kontrollierten Kräfte des Zolls einen 33-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, bei der Ausreise aus Deutschland. Bei der Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen stellten die Zollbediensteten fest, dass ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Unter anderem wegen Entfernen vom Unfallort war der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro verurteilt worden. Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem Mann eine Schreckschusswaffe mit zugehöriger Munition, sowie Kleinmengen an Amphetamin und Kokain. Wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der 33-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

