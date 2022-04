Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "don´t drink and drive"

Landstuhl (ots)

Bei verschiedenen Verkehrskontrollen im Dienstgebiet sind mehrere Autofahrer aufgefallen. Sie waren nicht fahrtüchtig und setzten sich dennoch hinters Steuer. In der Waldstraße Straße in Ramstein, OT Miesenbach wird am Freitagabend bei einem Ford Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemtest bescheinigt dem 59-jährigen Fahrer einen Wert von 0,68 Promille. Seine Weiterfahrt wird unterbunden. Er muss mit einem Fahrverbot sowie einem Bußgeld rechnen. In der Saarbrücker Straße beamtet ein 23-jähriger Renault Fahrer aus Kaiserslautern das Alkoholtestgerät mit 0,69 Promille. Auch diese Fahrt wird alkoholbedingt beendet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Als bereits der Morgen graut, strömt Polizeibeamten auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Hauptstuhl aus einem BMW starker Alkoholgeruch entgegen. Die 20-jährige Fahrerin ist mit 1,38 Promille absolut fahruntüchtig. Gegen die Heranwachsende wird ein Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein eingezogen. Zwei weitere Trunkenheitsfahrten konnten verhindert werden, da die alkoholisierten Fahrzeugführer vor Fahrtantritt einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Ihre Fahrzeugschlüssel werden bis zur Ausnüchterung bei der Polizei sicher verwahrt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell