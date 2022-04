Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer schwer verletzt

Altenglan/Patersbach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Motorrad kam es am Freitag, den 15.04 gegen 12:25 in der Ortslage Patersbach. Nach ersten Ermittlungen missachtete ein LKW-Fahrer, welcher von der Brückenstraße in die Hauptstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers. Es kam zur Kollision zwischen dem Leichtkraftrad und dem Aufbau des LKW. Der 16-jährige Zweiradfahrer zog sich nach ersten Einschätzungen schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle musste für circa 2,5 Stunden gesperrt werden, wodurch es zu leichteren Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Neben der Polizei Kusel und dem Rettungsdienst waren die Feuerwehr der VG Kusel-Altenglan sowie die US - Militärpolizei im Einsatz.|Pikus

