POL-PDKL: Langfinger unterwegs

Landstuhl (ots) - Bei verschiedenen Verkehrskontrollen im Dienstgebiet sind mehrere Autofahrer aufgefallen. Sie waren nicht fahrtüchtig und setzten sich dennoch hinters Steuer. In der Waldstraße Straße in Ramstein, OT Miesenbach wird am Freitagabend bei einem Ford Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemtest bescheinigt dem 59-jährigen Fahrer einen Wert von 0,68 Promille. Seine Weiterfahrt wird unterbunden. Er muss mit einem Fahrverbot sowie einem ...

mehr