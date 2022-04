Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Traurige Ostern - Hase geköpft

Kottweiler-Schwanden (ots)

Vandalen haben in der Nacht auf den Karfreitag einen Stroh-Osterhasen beschädigt. Richtig schön war der mit Stroh selbst gebastelte Osterhase auf einer Bank der Ortsgemeinde in der Miesenbacher Straße hergerichtet. Was den unbekannten Tätern durch den Sinn gegangen ist, als der Kopf des Langohrs beschädigt wurde, kann nicht nachvollzogen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Landstuhl jederzeit entgegen. |pilan

