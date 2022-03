POL-LB: Holzgerlingen: Hasenfamilie auf Häckselplatz ausgesetzt

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag gegen 08:30 Uhr im Keller eines Wohnhauses in der Gleiwitzer Straße in Leonberg ein Wasserboiler in Brand geraten. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand, alarmierte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Die Feuerwehr Leonberg war mit 25 Einsatzkräften rasch zur Stelle und verhinderte ein Ausbreiten der Flammen. Das Haus musste im ...

mehr