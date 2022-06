Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Jugendliche demolieren Lebensmittelautomat (12./13.06.2022)

Hilzingen (ots)

Drei derzeit noch unbekannte Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag einen Lebensmittelautomaten auf der Braungasse demoliert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Der Automat ist an den vergangenen Wochenenden bereits mehrfach durch Unbekannte beschädigt worden. Der Polizeiposten Gottmadingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell