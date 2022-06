Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Versuchter Telefonbetrug mit WhatsApp Nachricht (13.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nicht zum Erfolg gekommen sind Ganoven bei einem Betrugsversuch über den Messengerdienst "WhatsApp" am Montagabend gegen 20 Uhr. Sie schrieben eine Kurznachricht an eine 65-Jährige und gaben sich als deren Kind aus, das "eine neue Telefonnummer wegen eines defekten Handys" habe. Der Angeschriebenen war die Betrugsmasche gleich geläufig und sie fiel nicht darauf rein. Die Polizei informiert immer wieder über diese Betrugsmasche am Telefon und macht darauf aufmerksam, bei entsprechenden Mitteilungen auf Messenger-Diensten vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich anrufen oder rufen Sie ihre "angeblichen Verwandten" zurück um festzustellen, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell