POL-KN: (Singen, LKr. Konstanz) Unbekannte setzen Altkleidercontainer in Brand (12.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Montag gegen 18.30 Uhr auf dem Fuß-/Radweg zwischen Villingen und Schwenningen eskaliert. Ein Radfahrer, mit einem Hund an der Leine, überholte einen in Richtung Schwenningen gehenden 68-Jährigen. Dabei lief der Hund so knapp vorbei, dass der Fußgänger erschrak. Als er den Radfahrer zur Rede ...

mehr