POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 26. Januar 2022:

Cremlingen / Schöppenstedter Turm: Unfall, wer hatte grün?

Dienstag, 25.01.2022, gegen 07:10 Uhr

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Schöppenstedter Turm, Helmstedter Straße / Ebertallee, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro entstanden war. Demnach stießen zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen und wurden hierbei stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligte, eine 47-jährige und eine 61-jährige Autofahrerin an, jeweils bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Hinweise: 05306 / 932230

