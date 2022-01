Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.01.2022:

Peine (ots)

Diebstahl einer Baumaschine

Zu Arbeitsbeginn am 24.01.2022 musste gegen 08:30 Uhr auf der Baustelle des "REWE"-Marktes in Vechelde der Diebstahl einer Rüttelplatte festgestellt werden. Die Maschine habe über das vorangegangene Wochenende auf der Baustelle gestanden und muss von dort abtransportiert worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen auf der Baustelle nimmt die Polizei in Vechelde entgegen.

