Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geplante Urlaubsreise endete vorzeitig - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Betrüger fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (07.09.2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizei im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Kalamata/Griechenland einen Deutschen, dessen Urlaubsreise vorzeitig am Flughafen Düsseldorf endete.

Grund hierfür war, dass das Amtsgericht Tiergarten (Berlin) im August dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen hatte. Laut diesem wird dem Mann vorgeworfen, als Vorstandsmitglied eines Unternehmens in Stuttgart in den Jahren 2016 und 2017 Teilschuldverschreibungen angeboten zu haben. Hierbei habe der Beschuldigte jedoch nie beabsichtigt, weder den Anlagebetrag, noch die Zinsen den Zeichnern der Teilschuldverschreibungen nach Fälligkeit zurückzuzahlen. Es entstanden Schäden in Höhe von über 850.000 Euro.

Da der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nach seiner Festnahme durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf wurde er im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Wenige Stunden später wurde außerdem ein türkischer Staatsangehöriger zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sulaimaniyya/Irak vorstellig, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte gegen den 30-Jährigen im Juli dieses Jahres einen Haftbefehl wegen fahrlässigem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz erlassen.

Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 300 Euro vor Ort bei der Bundespolizei konnte der Mann aus Burgdorf die Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen abwenden und anschließend seinen Flug in den Irak antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell