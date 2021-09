Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Haftbefehl gesucht!

Bundespolizei nimmt Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (8. September 2021) gegen 01:30 Uhr vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Köln/Bonn einen Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen. Der türkische Staatsangehörige befand sich auf der Reise von Antalya nach Köln, wo er nach Ankunft mit dem Flugzeug zur Einreisekontrolle der Bundespolizei vorstellig wurde. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den Mann und führten einen Fahndungsabgleich durch - und wurden fündig: Der Reisende war im Januar letzten Jahres durch die Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme ausgeschrieben worden. Bereits im Jahr 2018 war der Gesuchte durch das Amtsgericht Köln wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung zur einer Geldstrafe in Höhe von 3200 Euro verurteilt worden. Da er diese jedoch nicht beglich, drohte ihm nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen. Zu seinem Glück konnte er die offene Geldstrafe noch vor Ort bezahlen und so der Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und aus der Dienststelle entlassen.

