Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.01.2022.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten Werkzeuge aus einer Garage.

Salzgitter, Lebenstedt, Alter Mühlenweg, 20.01.2022, 12:00 Uhr (Feststellzeit).

Ein 68-jähriger Geschädigter stellte an seiner Garage ein beschädigtes Fenster fest und bemerkte, dass die Täter von der dahinter befindlichen Fensterbank mehrere Werkzeuge wie Hammer und Schraubendreher entwendet hatten. Hierdurch verursachten sie einen Schaden von ca. 250 Euro.

Täter drangen in Einfamilienhäuser ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Bisonklint, 21.01.2022, 11:00 Uhr-24.01.2022, 11:00 Uhr.

Die Täter hebelten eine Terrassentür des Wohnhauses auf und verschafften sich auf diese Weise den widerrechtlichen Zugang in die Räume. In dem Haus wurden zahlreiche Räume und Behältnisse durchsucht. Bestandteil der Ermittlungen wird sein, sowohl die Schadenshöhe als auch das Diebesgut zu ermitteln.

Ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus ereignete sich in Salzgitter im Moränenweg in der Zeit vom 24.01.2022, 14:30-19:00 Uhr. Die Täter wirkten in diesem Fall gewaltsam auf ein Fenster ein und durchsuchten nach dem Betreten des Hauses zahlreiche Räume. Im Tatverlauf erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe.

Sollten Ihnen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, werden sie gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen.

Fußgänger wurde bei Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt.

Salzgitter, Salder, Vor dem Dorfe, 24.01.2022, 07:30 Uhr.

Nach bisherigem polizeilichen Ermittlungsstand beabsichtige ein 12-jähriges Mädchen die Straße "Vor dem Dorfe" fußläufig zu überqueren. Hier habe sie offensichtlich ein von rechts kommendes Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes übersehen. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und offensichtlich nicht unerheblich verletzt. Sie musste in das örtliche Klinikum gebracht werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro.

