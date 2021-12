Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall: Vollsperrung der A 7 aufgehoben; Pkw-Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Kassel (ots)

(Beachten Sie sowohl zu dem schweren Unfall als auch zu dem Ladungsverlust der Bierkisten bitte unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen.)

Autobahn 7 / Kaufungen (Landkreis Kassel): Die zweite Vollsperrung der Autobahn 7 bei Kassel in Richtung Norden am heutigen Montag konnte nun auch aufgehoben werden. Gegen 11:50 Uhr war zwischen dem Autobahnkreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost ein Pkw aus noch unbekannten Gründen vermutlich ungebremst gegen einen im Rückstau stehenden Lkw gefahren. Der 49 Jahre alte Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen musste anschließend von Rettungskräften aufwendig aus seinem erheblich beschädigten Fahrzeug befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen momentan nicht vor. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet.

Seit 13:40 Uhr läuft der Verkehr nun zumindest wieder über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Aktuell dauern die Bergungsarbeiten dort jedoch noch an. Sowohl der erheblich beschädigte Pkw als auch der Sattelauflieger, gegen den das Auto gefahren war, müssen abgeschleppt werden.

Die erste Vollsperrung der A 7 Richtung Hannover war heute weiter nördlich, bei Niestetal, zwischen 09:35 Uhr und 12:00 Uhr, erforderlich gewesen, nachdem ein Lkw dort ca. 200 Bierkisten auf der Autobahn verloren hatte. Am Stauende aufgrund dieser Sperrung hatte sich dann gegen 11:50 Uhr der Auffahrunfall ereignet.

