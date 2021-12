Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Verlust von Bierkisten auf A 7: Zwei Fahrstreifen frei; jedoch erneute Vollsperrung Richtung Norden wegen Folgeunfall

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:24 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5097599 veröffentlichte Erstmeldung.)

Autobahn 7 (Stadt und Landkreis Kassel): Nachdem ca. 200 von einem Lkw gefallene volle Bierkisten auf der A 7 nördlich von Kassel heute Morgen für eine zweieinhalbstündige Vollsperrung sorgten, sind dort zwei der drei Fahrstreifen inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Allerdings kam es am Stauende zu einem schweren Folgeunfall (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5097864), weshalb die A 7 nun ein weiteres Mal am heutigen Tag in Richtung Norden voll gesperrt ist. Aktuell dauern die Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle an. Ein Rettungshubschrauber ist dort im Einsatz.

Zum Verlust der Bierkisten gehen die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass hier nicht ausreichende Ladungssicherung eine Rolle gespielt haben dürfte, weshalb sie ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer einleiteten. Der in Richtung Norden fahrende Lkw hatte gegen 9:35 Uhr in Höhe des Parkplatzes Herkulesblick die Bierkisten verloren, wonach anschließend Scherben, Bier und Kisten über drei Fahrstreifen verteilt lagen. Der Fahrer war im weiteren Verlauf offenbar vor Schreck noch von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Leitpfosten umgefahren und auf ca. 25 Meter Rasengittersteine am Fahrbahnrand beschädigt. Der Sachschaden bei dem Vorfall wird insgesamt auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw konnte vorsichtig zum nächsten Parkplatz gelotst werden, wo er nun umgeladen oder die verbliebene Ladung nachgesichert werden muss. Zur Reinigung der Fahrbahn, die voll gesperrt werden musste, setzte die Autobahnmeisterei unter anderem einen Schneepflug ein. Um 12 Uhr konnten der linke und der mittlere Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aktuell ist im Bereich dieser Einsatzstelle noch der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Zu dem Folgeunfall berichten wir nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell