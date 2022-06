Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Nordstetten) Quad kommt von der Straße ab

Fahrer und Sozia schwer verletzt (13.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Quad-Fahrer am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 5709 zwischen Nordstetten und Villingen. Ein 47-Jähriger fuhr mit einer 14-jährigen Sozia auf der K 5709 in Richtung Villingen. In einer Linkskurve zwischen der Einmündung "Außenring Villingen" und "Wieselsbergstraße" kam er nach rechts von der Straße ab. Dort prallt er seitlich gegen einen Baum, wobei er und seine Mitfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Beide kamen mit Krankenwagen in eine Klinik. Am Quad und am Baum entstand kein Schaden.

