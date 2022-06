Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen, Lkr. Stockach) Versuchter Einbruch in Vereinsheim des SV Espasingen (12.06.2022)

Espasingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend versucht in das Vereinsheim des SV Espasingen auf der Riedstraße einzubrechen. Der Unbekannte knackte zunächst das Schloss einer Stahltür im rückwärtigen Bereich des Sportheims. Anschließend schlug der Täter mit mehrfach mit einem Stahlrohr gegen eine Scheibe, so dass diese teilweise zu Bruch ging. Noch bevor der Einbrecher in das Gebäude gelangte wurde der Täter gestört und flüchtete. Die Höhe des verursachten Schadens dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen. Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: osteuropäisches Aussehen, kräftige, muskulöse Statur, ca. 170-180 Zentimeter groß, 40-50 Jahre alt, sehr kurz rasierte Haare. Bekleidet war der Mann mit sehr kurzen Jeans und Bauarbeiterschuhen. Personen, die am Sonntagabend Verdächtiges im Bereich des Vereinsheims beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, zu melden.

