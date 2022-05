Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Vier unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen (22.05.2022) gegen 09:30 Uhr einen 31-jährigen Mann zunächst geschlagen und ihm seine Wertsachen weggenommen. Der 31-Jährige geriet zunächst mit der Vierergruppe in einem Lokal am Leonhardsplatz in Streit und wurde nach Verlassen des Lokals in der Unterführung Rathaus von der Gruppe angehalten, getreten und geschlagen. Anschließend nahmen sie ihm sein Bargeld sowie seine Wertsachen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Alle vier Männer wurden folgendermaßen beschrieben: etwa 25-35 Jahre alt, afroamerikanisches Erscheinungsbild, wobei der Haupttäter schwarze lange Rastalocken hatte und ein rotes Basketballtrikot trug. Die anderen Männer hatten kurze Haare, einer trug ein weißes Hemd und eine weiße Mütze, einer eine schwarze Lederjacke und einer ein schwarzes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

