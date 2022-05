POL-S: Graffiti-Sprayer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Nach einem Streit mit zwei unbekannten Männern wurde ein 26-Jähriger am Samstag (21.05.2022) gegen 03.00 Uhr aus einem Lokal verwiesen. Offenbar folgten ihm die beiden Männer und griffen ihn auf Höhe des Amerikastegs mit Faustschlägen und Fußtritten an. Dabei wurde ihm eine Silberkette vom Hals gerissen und zudem ein Mobiltelefon sowie eine EC-Karte und ein VVS-Monats-Fahrschein geraubt. Der Geschädigte erstattete erst am Nachmittag Anzeige. ...

