Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin von Pkw erfasst

Stuttgart-Nord (ots)

Schwere Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (21.05.2022) gegen 11.50 Uhr ereignet hat. Ein 48-jähriger Lenker eines Pkw Mercedes befuhr den Adolf-Fremd-Weg in Richtung Reinhold-Nägele-Straße und missachtete hierbei vermutlich in einem Kurvenbereich das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einer 42-jährigen Fahrerin eines Pedelec, die ihm entgegenkam. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Frau zu Boden, verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell