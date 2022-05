POL-OS: Bad Iburg: Diebstahl von einem Zelt eines Corona Testzentrums - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am frühen Dienstagabend ist es in der Kommenderiestraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Um 17:56 Uhr fuhr ein 48-jähriger Bramscher in seinem BMW die Kommenderiestraße in stadtweinwärtige Richtung. Er überquerte den Johannistorwall bei grünanzeigender Ampel. Rechts neben ihm fuhr in ...

mehr