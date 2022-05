Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Einbruch in Kindergarten

Ostercappeln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in den Kindergarten Venne an der Straße Immenkamp ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Es wurde ein Tresor entwendet, sowie eine Kamera und Bargeld aus Spardosen, welche dafür zerstört wurden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

