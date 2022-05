Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstähle in Kleingartenanalgen an der Weberstraße

Osnabrück (ots)

In dem Kleingartenverein an der Weberstraße im Stadtteil Schinkel-Ost machten sich zwischen Montag und Dienstag unbekannte Personen an zwei Gartenhütten zu schaffen.

Montag, 20.00 Uhr bis Dienstag, 15.30 Uhr:

Unbekannte Personen kletterten zunächst über die Umzäunung einer Parzelle und gelangten nach Beschädigung eines Vorhängeschlosses in eine Gartenhütte. Sie entwendeten einen Akkuschrauber sowie eine Motorsense.

Montag, 20.00 Uhr bis Dienstag, 20.40 Uhr:

Auch in diesem Fall beschädigten die Täter ein Vorhängeschloss und gelangten somit in das Innere eines Werkschuppens. Sie nahmen eine Batterie für eine Solaranlage an sich und flüchteten.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet daher um Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

