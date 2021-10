Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mehrere Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Ludwigsburg/Weil der Stadt (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten mehrere Graffiti-Sprayer in Ludwigsburg und Weil der Stadt vorläufig festgenommen werden.

Am Freitag (01.10.2021) kurz nach 22 Uhr wurden sechs deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 41 Jahren durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn in der Abstellgruppe des Bahnhofs Ludwigsburg festgestellt. Da diese verschiedene Spraydosen mit sich führten und Farbanhaftungen an der Kleidung aufwiesen, wurden sie im Anschluss an die hinzugerufene Streife der Landespolizei übergeben. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Zwei Tage später, am Sonntag (03.10.2021) wurde eine 21-jährige russische Staatsangehörige sowie ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger vorläufig festgenommen, da sie in der Abstellgruppe des Bahnhofs Weil der Stadt eine S-Bahn besprüht haben sollen. Sie entfernten sich im Anschluss mit einem Fahrzeug vom Tatort, konnten jedoch kurz nach der Tat durch eine Streife der Landespolizei vorläufig festgenommen werden. Auch in diesem Fall wurden durch die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die beiden Personen aufgenommen.

