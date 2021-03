Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zigaretten bei Einbruch in Tankstelle erbeutet

Wermelskirchen (ots)

In der vergangenen Nacht (05.03.) gegen 02:30 Uhr sind zwei Unbekannte in eine Tankstelle in Hünger eingebrochen. Der Einbruch wurde um kurz nach 04:00 Uhr von einem Angestellten bemerkt, der die Tankstelle als Erster betrat. Die Täter erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Zigaretten aus dem Verkaufsraum. Die Videoüberwachung hat die beiden dunkel gekleideten Täter aufgezeichnet. Der Erkennungsdienst wurde hinzugezogen, um eine Spurensicherung durchzuführen. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell