Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der schwarze Chevrolet aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Dienstagabend in der Bismarckstraße ein Auto gestohlen. Das Fahrzeug tauchte am Mittwoch in der Mannheimer Straße wieder auf - verbeult und mit Schrammen. Rund um den Chevrolet sind Unfallspuren feststellbar. Wo der Wagen in einen Unfall verwickelt war steht aktuell nicht fest. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wo ist ein schwarzer Chevrolet aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallort machen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

