POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr,

Ibbenbüren (ots)

Löwenstatue auf Fahrbahn gelegt

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag (25.03.), 20.00 Uhr auf Samstag (26.03.), 06.55 Uhr in Püsselbüren eine Löwenstatue aus Stein auf die Fahrbahn gelegt. Der steinerne Löwe war an der Straße "Am Hedwigsheim" vor einem Haus fest auf einem Sockel angeklebt. Die Unbekannten haben die etwa 70 Kilogramm schwere Statue vom Sockel gelöst und unmittelbar im Kurvenbereich auf die Straße gelegt. Eine Zeugin bemerkte die steinerne Figur dort am Samstagmorgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

