Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Radler nach Unfall schwer verletzt

Ein Senior kam am Montag nach einem Unfall in Laichingen in die Klinik.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 94-Jähriger fuhr von der Weiten Straße in die Hauptstraße. Er wollte sie offenbar mit seinem Fahrrad überqueren. Zeugen berichteten später der Polizei, der Senior habe sich nicht umgeschaut, ob ein Fahrzeug kommt. Prompt prallte er in die Seite eines Autos, das in diesem Augenblick vorbeifuhr. Der Senior stürzte und erlitt schwere Verletzungen, auch am Kopf. Einen Helm hatte er nicht auf. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf.

Die Polizei rät zur Umsicht und empfiehlt, beim Radfahren Helm zu tragen: Von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell