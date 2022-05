Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mit Warnbarke beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend eine Warnbarke auf einer Baustelle in der Karl-Marx-Straße entwendet und über eine angrenzende Mauer in die Einfahrt eines Hauses geworfen. Dabei trafen sie einen dort geparkten Pkw. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder denen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung sonst etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

