Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0256 --Auseinandersetzung mit Messer am Hauptbahnhof--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 28.04.2022, 22:50 Uhr

Donnerstagabend kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein 21-Jähriger erlitt eine Stichverletzung. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Gegen 22:50 Uhr verabredete sich ein 21-Jähriger mit einem ehemaligen Bekannten am Breitenweg, um einen Streit zu klären. Der Mann erschien jedoch nicht alleine, er hatte etwa 20 weitere Unbekannte dabei. Unverhofft fingen sie an, auf den 21 Jahre alten Mann einzuschlagen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung stach einer aus der Gruppe einmal in seinen Oberkörper. Zudem erhielt er weitere Faustschläge. Anschließend stieg ein Teil der Angreifer in ein Taxi und fuhr in Richtung Neustadt davon. Zeugen wurden auf den Verletzten aufmerksam, weitere Bürger leisteten Erste Hilfe und riefen die 110. Alarmierte Einsatzkräfte trafen im Rahmen der Fahndung auf zwei 20-jährige Verdächtige und nahmen sie vorläufig fest. Der 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell