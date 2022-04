POL-HB: Nr.: 0254 --SV Werder Bremen gegen Holstein Kiel

Polizei Bremen

Ort: Bremen-wohninvest Weserstadion Zeit: 29.04.2022, 18:30 Uhr

Am Freitag, 29.04.2022, treffen in der Zweitligapartie um 18.30 Uhr der SV Werder Bremen und Holstein Kiel aufeinander. Das Stadion wird mit über 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft sein. Es wird mit etwa 3000 Gästefans gerechnet.

Die Polizei Bremen heißt die Kieler Fans herzlich willkommen in Bremen und freut sich auf ein friedliches und spannendes Spiel im wohninvest Weserstadion. Die Stadt ist am Freitagabend erfahrungsgemäß sehr voll und es werden auch viele Menschen unterwegs sein. Mit Verkehrsbehinderungen ist also zu rechnen.

Dazu einige Informationen: Es gilt das bekannte Verkehrskonzept. Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Durch das erwartungsgemäß hohe Verkehrsaufkommen ist bei der An- und Abfahrt zum beziehungsweise vom wohninvest Weserstadion mit Verkehrsverzögerungen und -behinderungen zu rechnen. Die am wohninvest Weserstadion zur Verfügung stehenden Parkplätze sind nur für Reisebusse und Berechtigte mit entsprechendem Parkausweis. Die Polizei empfiehlt den individuell Anreisenden den angebotenen Park+Ride-Verkehr zu nutzen. Dieser wird vom Hemelinger Hafendamm aus zum Stadion geführt.

Es wird auch wieder das beliebte 'Park+Ship' vom Stadtwerder zum Weserstadion angeboten. Die Sielwall-Fähre bringt die Besucher zügig über die Weser. Auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird ebenfalls hingewiesen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Auto-Aufbrüchen kommt. Es wird daher gebeten, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell