Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0252 --Polizei stellt Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Alfred-Henke-Straße Zeit: 26.04.2022, 06:30 Uhr

Am Dienstagmorgen versuchten zwei mutmaßliche Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Arsten einzudringen. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete die Unbekannten, griff zum Hörer und rief die 110. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten zwei Jugendliche.

Gegen 06:30 Uhr beobachtete eine 62-Jährige wie zwei Unbekannte auf ihrer Garageneinfahrt in der Alfred-Henke-Straße und im Nachbarsgarten umherschlichen. Weiter sah die Zeugin, wie die jungen Männer dann an der Haustür ihrer Nachbarin herum hantierten und versuchten, diese aufzudrücken. Zudem klingelten die Verdächtigen mehrfach an ihrer Tür, mutmaßlich um zu überprüfen, ob jemand zu Hause war. Als die 87-jährige Bewohnerin die Haustür öffnete, flüchteten sie. Die 62-Jährige wählte die 110. Schnell alarmierte Einsatzkräfte konnten zwei 17 Jahre alte Jugendliche stellen. Bei sich hatten sie einen Laptop, mehrere Turnschuhe, Schmuck und Schlüssel. Einsatzkräfte nahmen die Jugendlichen mit zur Wache und stellten die Wertgegenstände sicher. Gegen das Duo fertigten Polizisten eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs.

Aufmerksame Nachbarn sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz. Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 der Polizei, wie in diesem Fall geschehen, zu wählen. Mehr Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell