POL-HB: Nr.: 0253 --So teuer? Polizei stellt Trickbetrüger--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Wilhelm-Boelsche-Straße / Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Loignystraße Zeit: 27.04.2022, 13:00 Uhr / 27.04.2022, 13:50 Uhr

Am Mittwoch nahm die Polizei in Grohn drei falsche Dachdecker vorläufig fest. Zuvor hatten sie versucht einer Seniorin überteuerte Handwerksleitungen in Rechnung zu stellen. Im Ortsteil Radio Bremen war ebenfalls ein Trickbetrüger unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr klingelten drei vermeintliche Dachdecker an der Haustür einer 69-Jährigen und boten ihr an, ihre Dachrinne zu reparieren. Nachdem die Seniorin eingewilligt hatte, baute einer der Männer die Dachrinne ab und forderte plötzlich das Dreifache der zuvor vereinbarten Summe. Die Frau wurde stutzig und kontaktierte ihren Sohn. Der wiederum wählte die 110. Alarmierte Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 27-Jährigen und zwei 29-Jährige. Einer aus dem Trio konnte den Polizisten lediglich eine abgelaufene Gewerbekarte vorzeigen. Die Polizisten stellten die Karte sicher und nahmen die Männer mit zur Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Zudem fertigten sie Strafanzeigen wegen Unterschlagung und versuchtem Betrugs.

Etwas später gegen 13:50 Uhr sprach ein Unbekannter eine 85-Jährige vor ihrem Wohnhaus in der Loignystraße an und gab sich als Wasserwerker aus. Unter dem Vorwand ihren Wasserdruck überprüfen zu wollen, gingen sie gemeinsam in ihre Wohnung. Als der Mann gegangen war, stellte die Seniorin fest, dass ihr Bargeld und Schmuck fehlten.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Er soll circa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Der Verdächtige soll schwarze kurze Haare, braune Augen und eine kräftige Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd, das einen blauen Aufdruck und Manschetten hatte. Zudem hatte er eine dunkle Weste und eine Jeans an. Außerdem hatte er eine schwarze Schirmmütze mit rotem Emblem auf.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

