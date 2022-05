Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unfall nach Vorfahrtsverstoß auf der Münsterstraße

Osnabrück (ots)

Eine 67-Jährige beabsichtigte am Dienstagmittag von der Straße "Am Kreuzbrink" in die Münsterstraße einzubiegen. Dabei übersah sie jedoch die bevorrechtigte, von links herannahende 38-Jährige mit ihrem Opel Astra, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Opel von der Fahrbahn geschleudert und blieb im angrenzenden Feld liegen. Seine Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Hagenerin, welche im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Osnabrück gefahren wurde. Die Unfallverursacherin aus Bad Iburg blieb unverletzt, wurde aber zur Sicherheit von den Rettungskräften untersucht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

