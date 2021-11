Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag, 02.11.2021, auf Mittwoch, 03.11.2021, gegen 00:50 Uhr einen Katalysator an einem Fahrzeug im Bereich der Korschenbroicher Straße gestohlen.

Der Opel (Astra) stand auf einer Parkfläche einer Firma an der Folradstraße. In der Nacht beobachtete dann ein Zeuge einen Unbekannten dabei, wie er sich an dem Fahrzeug zu schaffen machte. Als der Mann den Verdächtigen laut Ansprach, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Maurus-Ahn Straße.

Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass an dem betroffenen Fahrzeug der Katalysator entwendet wurde.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtete haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell