Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220621.4 Hohenlockstedt: Radlerin von Auto erfasst

Hohenlockstedt (ots)

Am heutigen Morgen ist es in Hohenlockstedt zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Die Bikerin erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Kurz nach 07.00 Uhr war eine 55-Jährige auf einem Rad auf einem Verbindungsweg aus Richtung Ottenbüttel kommend in Richtung der Bundesstraße 77 unterwegs. Sie beabsichtigte, die B 77 in Höhe des dortigen landwirtschaftlichen Betriebes zu überqueren und übersah offensichtlich einen in Richtung Hungriger Wolf fahrenden Skoda. Trotz einer Vollbremsung durch den 47-jährigen Fahrzeugführer kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Frau aus dem Kreis Steinburg erlitt dabei schwere Verletzungen, der Autofahrer blieb unversehrt, an seinem Wagen entstand ein leichter Schaden.

Auf der Bundesstraße 77 kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell