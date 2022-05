Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier-Biewer

Trier-Biewer (ots)

Am Montag, den 02.05.2022, zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr, kam es in der Biewerer Straße in Trier zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer des roten Transporters der Marke Mercedes-Benz, Typ Vito, parkte sein Fahrzeug in der Biewerer Straße, etwa 100 Meter vor der Einmündung Biewerer Straße / Im Litzelholz (in Fahrtrichtung Trier-Pallien). Als der Fahrer des roten Mercedes-Benz zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er einen größeren Schaden an der rechten Seite seines Fahrzeugs feststellen. Das unfallverursachende Fahrzeug ist flüchtig. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.

