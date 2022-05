Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Aach (ots)

Am 02.05.2022 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in der Talstraße in Aach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem PKW, VW die Talstraße in Richtung B 51. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Straße ab, nutzte einen Erdhügel als Sprungschanze und kollidierte in etwa vier Meter Höhe mit einem Baum. Dahinter landete der PKW auf dem Dach. Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR. Die Bergung des PKW gestaltete sich etwas schwieriger und konnte durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer mit seinem Traktor unterstützt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen, sowie ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Newel und Aach.

