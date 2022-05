Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 27 jähriger von mehreren Tätern angegriffen und verletzt.

Trier-Biewer (ots)

Am 02.05.2022, in den frühen Morgenstunden, wurde ein 27 jähriger Mann in Trier-Biewer von mehreren männlichen Personen attackiert. Gemeinsam schlugen und traten die Täter auf den Mann ein. Anschließend flüchteten die Täter in einem PKW vom Unfallort in Richtung Trier.

Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung und mehrere Schürfwunden am Körper. Er wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizeiinspektion Schweich sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung angeben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell